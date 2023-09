Lívia volta no final de 'Amor Perfeito' e dá o troco em Albuquerque

Finalmente os refrescos! Depois de comer o pão que o diabo amassou nas mãos de Albuquerque (Beto Militani), Lívia (Lucy Ramos) realizará seu grande sonho no final de "Amor Perfeito". A personagem anunciará que está grávida!

Desde o início, Lívia sofreu pela dificuldade para engravidar e chegou a ter uma gravidez psicológica. O diagnóstico foi suficiente para ela viver ainda mais violências nas mãos do marido violento.

Após fugir com Pedro Valente (Rodrigo dos Santos) e o pequeno Tobias (Davi Queiroz), a cabeleireira vai dar as caras em Águas de São Jacinto para contar a novidade. O bebê é fruto do relacionamento de Lívia com o preso político.