Após início tedioso, Amor Perfeito vira case de sucesso na TV Globo

O horário das 21h pode até ser o "queridinho" da emissora carioca, mas me arrisco a dizer que quem carrega o legado da teledramaturgia nas costas são as obras das 18h. E "Amor Perfeito" é uma grande prova disso.

Enquanto "Fuzuê" e "Terra e Paixão" vivem derrapando e recalculando a rota repetidas vezes, a trama de Duca Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer se consolidou como uma das histórias mais bonitas dos últimos tempos.

A caminhada, claro, não foi apenas rosas, pelo contrário. A história pecou por muito tempo ao demorar para mostrar a que veio. Ter aquela famosa "barriga" no meio é algo esperado, mas no início e em tantos outros pontos da novela é algo a se pensar. Dica de ouro para as próximas que vêm pela frente.