'Amor Perfeito': Gilda quebra a cara e é desmascarada na frente de todos

Após muito tempo desaparecida, Catarina (Cristiane Amorim) finalmente se apresentará como testemunha e repetirá a versão que deu ao desembargador, falando da sua relação com Ronaldo, da ameaça feita por Gaspar (Thiago Lacerda) e que não poderia ter sido Marê a assassina de Leonel.

Na sequência, Laura (Gabz) vai revelar o caso entre Gilda e Silvio (Bukassa Kabengele), promotor que a defende no julgamento, apresentando como prova os registros de seu próprio diário, datados logo após a "morte" de Leonel.

Júlio ainda apresentará um documento encontrado por Odilon (Bruno Quixotte) na Gazeta de São Jacinto onde constam os nomes de Turíbio (Glicério do Rosário), Albuquerque (Beto Militani) e Silvio, com valores que teriam recebido de Gilda para ajudá-la a se safar da tentativa de assassinato. Desta forma, o produtor será obrigado a se afastar do caso.

A queda iminente

O testemunho que marcará a queda de Gilda será o de Norberto Carreira (Flávio Ozório), detetive contratado por Leonel que descobriu sobre o caso entre Gilda e Gaspar.

Após Beto Cavaquinho (Guarnier) destruir o álibi da vilã ao dizer que a encontrou durante o show de Carmen Miranda (Priscilla Alcantara) - indicando que ela mentiu no depoimento ao falar que nunca havia saído do café-concerto naquela noite - o delegado dará detalhes de suas descobertas de anos atrás.