Após briga, Odilon encontra prova crucial contra Gilda em 'Amor Perfeito'

Marê (Camilla Queiroz) vai se emocionar ao ver Catarina (Cristiane Amorim). Gilda (Mariana Ximenes) exigirá que Benedita (Geovanna Zampenini) repita o depoimento que deu ao delegado.

Silvio (Bukassa Kabengele) e Laura (Gabz) vão brigar, e Wanda (Juliana Alves) o expulsará de seu quarto no hotel. Ione (Carol Badra) não conseguirá resistir a Sansão (Arlindo Lopes).

Anselmo (Paulo Betti) vai reagir com despeito ao ver Cândida (Zezé Polessa) ser ovacionada ao chegar no Café-Concerto. Beto Pandeiro (ator não divulgado) comentará com Marê, Júlio (Daniel Rangel) e Orlando (Diogo Almeida) o que viu no dia do assassinato de Leonel (Paulo Gorgulho), mas não aceitará depor.