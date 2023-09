Gaspar morre em 'Amor Perfeito'? Lacerda dá pista sobre destino do vilão

"Amor Perfeito" está em sua penúltima semana em exibição e os espectadores já se perguntam qual será o destino dos vilões Gilda (Mariana Ximenes) e Gaspar (Thiago Lacerda). Enquanto o capítulo final não chega, Lacerda deu uma pista sobre o que os fãs podem esperar do fim do vilão.

Sem entrar em detalhes, o ator deu a entender que Gaspar deve pagar por todos os pecados cometidos no folhetim de Duca Rachid e Júlio Fischer.

"No caso dele, é cadeia ou cova. Eu acho que cadeia é justo, mas eu não vou dar spoiler. Eu tenho a impressão de que o quer que aconteça com ele, ele não está sozinho", disse o ator durante participação no Encontro com Patrícia Poeta.