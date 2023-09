Tudo o que sabemos sobre 'Elas por Elas', próxima novela das 6 da Globo

Adriana (Thalita Carauta) dedica a vida à filha, Ísis (Rayssa Bratillieri), e à sua clínica veterinária e pet shop. O reencontro com as amigas desperta sentimentos antigos, fazendo-a lidar com pessoas e consequências de decisões que ficaram no passado.

Renée (Maria Clara Spinelli) levava a vida dos sonhos, com a família e sua padaria em Niterói, até que o marido, Wagner (César Mello), desaparece e leva todo o seu dinheiro. Ela precisa recomeçar a vida e se muda com os filhos para o apartamento da irmã, tendo que enfrentar um cunhado preconceituoso.

Isabel Teixeira é Helena em 'Elas por Elas' Imagem: Globo/Estevam Avellar

Apaixonada pelo noivo da amiga, Helena (Isabel Teixeira) usou o fato de ser rica para conseguir um emprego na empresa da família para Jonas (Dani Flomin/Mateus Solano) e o seduzir. Ela engravida, e os dois se casam. No entanto, os dias do casal estão contados graças ao reencontro com as amigas.

Karine Teles dá vida a Carol, uma fisioterapeuta e neurocientista premiada, que vive para o trabalho na universidade. Ao encontrar Lara e o resto do grupo, percebe que viveu poucas coisas e que a vida é rápida demais para não ser aproveitada.

Lázaro Ramos interpreta Mário Fofoca no remake 'Elas por Elas', novela que estreia dia 25 na Globo. Imagem: Reprodução/TV Globo

Atrapalhado, Mário Fofoca (Lázaro Ramos) soluciona seus casos aos trancos e barrancos, com seu traje característico: um terno quadriculado e uma gravata colorida. Cabe a ele solucionar o mistério da noite que separou o grupo de amigas.