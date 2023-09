1º The Town chega ao fim: 5 erros e 5 acertos do Rock in Rio paulistano

Shows de Bruno Mars (2 vezes) e Foo Fighters: as grandes performances do festival, que fizeram jus ao tamanho da expectativa do The Town, vieram de fora. "Bruninho", ou melhor, Bruno Mars provou ser um dos maiores nomes pop da história com shows impressionantes, inclusive os dias que esgotaram primeiro. Já Foo Fighters salvou o dia do rock com um show longo de 2h20 cheio de hits e do carisma de Dave Grohl.

Entretenimento para todos os gostos: o The Town parecia mais um shopping. Se você não estivesse curtindo a música, tinha uma variedade de alimentos, experiências de marcas e estrutura para carregar seu celular — no mínimo, a foto do Instagram ficou garantida.

Foo Fighters encerra o dia do rock no The Town Imagem: Brazil News

Pontualidade: em festival tão grande, com dois palcos centrais, a pontualidade é um aspecto fundamental. E o The Town cumpriu. Mesmo com falha no primeiro dia, quando Matuê viu seu show atrasar 40 minutos, os outros dias seguiram a previsão e encaixaram os horários — um detalhe que vira e mexe falha no Rock in Rio.

Centro de acessibilidade: sim, houve problemas pessoas com deficiência (PCDs), mas ainda assim o The Town ficou à frente de outros festivais, pensando em salas específicas para o público, banheiros acessíveis, empréstimo de cadeira de rodas, audiodescrição, intérprete de libras e mapa tátil. Pode melhorar ainda, mas tá no caminho.