The Town: brasileiros deram show e colocaram muitos gringos no chinelo

Os brasileiros se destacaram na primeira edição do festival The Town, que chegou ao fim neste domingo (10), em São Paulo. É certo que Bruno Mars foi o grande protagonista do evento, com dois shows na mesma edição, mas algumas atrações nacionais não ficaram para trás.

The Town provocou as artistas brasileiras a se movimentarem e apresentarem novidades ao público. Nomes como Luísa Sonza, Pitty, Ludmilla, IZA, Pabllo Vittar, Gloria Groove e Jão realizaram shows que deixaram muitos gringos no chinelo. Diferentemente do que alguns saudosos dizem por aí, a nossa música está vivíssima!

Jão, o último cantor a apresentar show inédito no festival ontem, levou efeitos especiais e pirotecnia ao palco The One. O cenário era composto por um grande dragão cenográfico, mas não parou por aí: ele surpreendeu ao tocar piano com as mãos pegando fogo, além de sobrevoar o palco quase no final da performance. Sem falar que as músicas do novo álbum, "SUPER", já estavam na boca do povo.