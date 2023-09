O The Town encerrou oficialmente no último domingo (10) e a Rock World, empresa que organiza e produz o festival e o Rock in Rio, já está se preparando para o ano de 2024, que celebra 40 anos do Rock in Rio no Brasil e 20 anos do Rock in Rio Lisboa. Durante 5 dias, o The Town teve meio milhão de ingressos esgotados e reuniu milhares de pessoas em mais de 235 horas de muita música.

Show de Luzes no palco Skyline Imagem: Wesley Allen/Divulgação

Agora São Paulo e o Rio de Janeiro farão um revezamento em relação à festivais: o Rock in Rio acontecerá em 2024, enquanto o The Town retorna a São Paulo em 2025. O festival paulista passou oficialmente o bastão para o Rock in Rio e a edição comemorativa de 40 anos acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024 no Rio de Janeiro. Já o Rock in Rio Lisboa acontece nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024.