Bruno Mars canta de novo no The Town e segue no pódio dos melhores shows

A hora do piano é o momento mais leve de uma performance matadora, em que cada canção surge com a força de um furacão sonoro. Várias vezes, o público é sacudido de tal forma, por sucessos como "24K Magic", "Billionaire" e "Runaway Baby", que parece impossível que a canção seguinte possa superar o pique. E é exatamente isso que acontece, num show que só cresce em temperatura e pressão até o final arrebatador com "Uptown Funk".

Exagero chamar Bruno Mars de "o Michael Jackson de hoje"? Sim. Tal afirmação demonstra um desconhecimento da dimensão do fenômeno Michael Jackson. O mais correto é dizer que Mars é um mestre do entretenimento, um sujeito que parece dedicar a vida à sedução de grandes plateias. Para isso, além do repertório impecável, conta com seus vocalistas-dançarinos-músicos. Difícil saber como Mars chegou a reunir esses talentos, uma turma que aparenta estar se divertindo mais do quo público.

O tecladista repetiu a gracinha de tocar "Evidências" e Bruno Mars reproduziu o set final da apresentação da semana passada, com o fechamento hipnótico com "Just the Way You Are" e "Uptown Funk". O público saiu extasiado, com o pop perfeito de um verdadeiro astro.