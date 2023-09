Padrão Globo e cansaço: como Marcelo Serrado está em novela da HBO?

Marcelo Serrado apresentou uma interpretação de Frank Sinatra no festival The Town, neste domingo (10), e conversou com Splash sobre a nova fase que está vivendo, ao integrar o elenco da primeira novela da HBO, "Beleza Fatal".

Questionado se notou alguma diferença entre a plataforma de streaming e as emissoras tradicionais, Marcelo disse que como diversos atores também deixaram a Globo, a mudança foi menos impactante. "Não sinto diferença porque estou trabalhando com as pessoas que eu sempre trabalho. Fiz cena outro dia com Camila Pitanga, Caio Blat, e Giovanna Antoneli. Meus amigos, né? Todo mundo que era da Globo."

Sobre sua relação com a emissora, Serrado confirmou que vive um novo momento e que deixa portas abertas. "É um novo campo, né? Até na Globo. Uma hora a gente tá lá, tá cá. Terminei meu programa na Globo, 'Te Vejo no After', e no dia seguinte estava na HBO. Ano que vem volto a gravar meu programa, se Deus quiser. Acho que ta tudo junto, estamos em todos os lugares."