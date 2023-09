Banda de Bruno Mars toca Evidências, e Xororó aparece no The Town cantando

Looks, shows e mais: confira as fotos da primeira edição do evento em SP

Semana passada, por meio do perfil da dupla no Instagram, Chitãozinho & Xororó republicaram vídeos do momento e elogiaram o momento. "Ficou lindo demais", escreveram nos comentários de uma postagem.

O guitarrista brasileiro Mateus Asato, ex-integrante da banda de Bruno Mars, foi o responsável por ensinar o clássico da música brasileira para os colegas.

Durante apresentação no festival, após uma sequência de hits como, "Talking to the Moon", "Nothin'on you" e "Leave The Door Open", a banda de Mars encantou o público com os acordes do clássico sertanejo do Brasil.

Quem ganha com isso? Os compositores José Augusto e Paulo Sérgio Valle podem ganhar R$ 2.200 de acordo com estimativas feitas por especialistas ouvidos pelo O Globo. Segundo a analista de royalties da ORB Music, Ana Carolina Andreatta, quando "Evidências" foi executada gerou direitos de execução pública em quatro usos diferentes: show, TV aberta (quando a Globo reproduz o show), TV on demand (quando é disponibilizado no Globoplay) e TV a cabo (transmitido pelo canal Multishow).