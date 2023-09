Hit na web e ex-Globo: Quem é Valentina Bandeira, 'nova cara' do Beija Sapo

Filha do bailarino Ricardo Bandeira e sobrinha da escritora Maria Clara Machado, Valentina Bandeira nasceu na França e iniciou carreira no teatro brasileiro ainda na infância. Ela falou sobre o assunto em participação no Podpah em maio.

Influencer ganhou fama como apresentadora do podcast oficial do aplicativo de encontros Tinder em 2022. As entrevistas com o humorista Diogo Defante e o streamer Chico Veiga — namorado da cantora Luísa Sonza — repercutiram nas redes sociais.

Antes, Valentina Bandeira participou de quatro novelas da Globo: "Geração Brasil" (2014), "Totalmente Demais" (2015), "Quanto Mais Vida, Melhor!" (2021) e "Todas as Flores" (Globoplay, 2022). Ela também atuou nos humorísticos "Zorra" (2016-2020) e "Vai Que Cola" (2022).

Valentina Bandeira foi Danusa Pinto Marra em "Geração Brasil" Imagem: Divulgação/TV Globo

Ela foi repórter da CazéTV, canal de Casimiro, durante a Copa do Mundo feminina realizada na Austrália e Nova Zelândia. "Foi um puta projeto maneiro que sonhei bastante. Tudo está acontecendo de forma muito natural, do jeito que eu queria. É um momento feliz e de realizações".