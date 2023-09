Cantora alemã Kim Petras diz que brasileiros mudaram o rumo de sua carreira

Kim Petras trouxe seu pop para o palco principal do The Town no último domingo (10), para a alegria dos fãs que cobravam a vinda da cantora há algum tempo.

Durante sua passagem pelo festival, Kim conversou com Splash a respeito da experiência no Brasil e revelou desejo de colaborar com Pabllo Vittar: "Está tudo tão incrível, as pessoas tem sido muito carinhosas comigo. Estava ansiosa para vir ao Brasil há algum tempo, acho que meus fãs merecem isso."

"Sou obcecada pela Pabllo, então é maravilhoso estar aqui. Nós já ficamos próximas em diferentes ocasiões, trocamos músicas entre nós, mas para nossa parceria acontecer precisa ser uma música certeira, e estamos no caminho."