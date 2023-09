Naldo diz que ensinou Bruno Mars a falar 'gatinha' e 'gostosa' no The Town

Naldo Benny, 44, revelou que mantém contato com Bruno Mars, 37, e que ensinou as expressões em português que foram reproduzidas pelo cantor norte-americano durante apresentações no The Town.

O cantor brasileiro abordou o assunto no podcast Flow. No programa, Naldo mostrou supostos áudios enviados por Mars para ele no WhatsApp nos quais o artista pede dicas para "enlouquecer" os brasileiros em seus shows.

"Ele chegou e falou 'qual é Naldo, beleza? O que eu falo no show para deixar as minas doidas? Qual o saldo que eu dou?", contou.