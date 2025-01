Aproveitando o tema 'Death Note', vale exaltar o trabalho do desenhista Takeshi Obata, responsável pelo traço desta série de sucesso.

O destino de Obata parecia já desenhado em sua infância, sem trocadilhos. Em entrevista à editora VIZ Media, o autor contou que seu fascínio com mangás veio por ser fã de 'Cyborg 009', título de Shotaro Ishinomori. No final dos anos 1980, Obata foi contratado pela editora Shueisha e publicou séries na 'Shonen Jump', como foi o caso de 'Cyborg Jii-chan G' (de 1989, inédito no Brasil).

A partir de 'Arabian Lamp Lamp' (de 1991, inédito no Brasil) Obata passou a trabalhar mais na área dos desenhos, entregando roteiros para outras pessoas. Seu primeiro grande sucesso veio com 'Hikaru no Go' (de 1998, publicado pela editora JBC), cujo roteiro era de Yumi Hotta. O mangá sobre go (um jogo de tabuleiro japonês) acabou em 2003 e, no mesmo ano, Obata fez uma parceria com o roteirista Tsugumi Ohba para criar seu maior sucesso: 'Death Note' (publicado pela JBC). A dupla ainda trabalharia em 'Bakuman' e 'Platinum End' (ambos da JBC).

Seu trabalho em 'Death Note' foi tão impactante que ele conseguiu até alguns trabalhos fora do meio de mangá. Obata foi convidado pela Konami para fazer o design de personagens do jogo 'Castlevania Judgment', um game de luta lançado exclusivamente para o Nintendo Wii. O público odiou o jogo, mas ninguém pode falar que os personagens não estão estilosos no traço único do autor.

Mesmo com essa dupla de sucesso com Ohba, Obata continuou fazendo histórias com outros artistas. Em 2006, publicou 'Blue Dragon Ral Grad' (editora JBC, baseado no RPG de Xbox 360) e, em 2014, foi responsável pelo excelente 'All You Need is Kill' (editora JBC), cuja história original foi adaptada para o cinema norte-americano no longa 'No Limite do Amanhã' (2014). Seu mais recente trabalho são as ilustrações do mangá 'Show-ha Shoten!' (também da JBC).

Vale a pena conferir o trabalho do desenhista. Ele tem um traço bem característico e uma noção de ângulos e dinamismo muito boa. Um mangá como 'Death Note', que envolve blocos enormes de texto, teria tudo para ser um tédio se não fosse a forma como ele trabalha as informações em cada página e ilustração.

Até a próxima semana, otakus!