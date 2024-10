A 48ª Mostra de Cinema de São Paulo termina no próximo dia 30. São 427 filmes em 29 salas espalhadas pela capital paulista. Um dos destaques nacionais da programação da Mostra foi 'Ainda Estou Aqui', protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello. O crítico Vitor Búrigo, no Plano Geral, diz que 'Ainda Estou Aqui' tem chance real no Oscar. 'Está furando uma bolha de só um grupo de cinéfilos e críticos. Está rolando uma comoção muito bonita, vemos um público geral curioso para ver esse filme.' Outro representante do cinema brasileiro no evento é 'A Herança', previsto para ser exibido na Cinemateca Sala Grande Otelo no próximo dia 28, a partir das 14h. A produção traz no elenco Diego Montez, Yohan Levy e Cristina Pereira, e conta a história de um casal gay que precisa voltar ao Brasil após um deles receber a notícia da morte da mãe. Uma das novidades da edição de 2024 da Mostra é a estreia de uma programação voltada para a infância e a juventude, apelidada de Mostrinha (confira aqui os filmes e horários). No próximo dia 29, o longa 'Arca de Noé' será exibido no Cinesystem Frei Caneca 1. Ele conta a história de dois amigos que se separam quando um deles fica de fora da Arca de Noé. A produção tem vozes de Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Lázaro Ramos e outras figuras conhecidas do público. O encerramento da Mostra, que acontece no próximo dia 30, será com a exibição do filme 'Megalópolis'. A sessão vai contar com a presença do diretor Francis Ford Coppola. O longa é estrelado por Adam Driver, e mostra o embate entre um prefeito de Nova Roma e um artista que sonha com um futuro utópico. O filme estreou no Festival de Cannes, em maio.