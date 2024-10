Proibido para menores: dicas de filmes 18+ para ver na Mostra de SP

A programação da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo inclui filmes com classificação indicativa de 18 anos, que podem exibir temas como cenas de violência e crueldade, sexo explícito ou apologia ao uso de droga ilícita. Confira alguns deles:

Rock Bottom

Em 1973, em Nova York, Bob se reúne aos ex-colegas de banda em uma festa selvagem e repleta de excessos. No caos do álcool, das drogas, do sexo e da música, ele tem um encontro romântico com uma fã enquanto sua namorada percorre as ruas da cidade à sua procura. Tudo muda quando o rapaz sofre uma queda acidental e é transportado de volta no tempo numa viagem alucinógena.