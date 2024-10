'O Clube das Mulheres de Negócios' põe grandes atores em situações absurdas

O filme mistura comédia e suspense. Por meio de situações absurdas, o longa faz o público se questionar sobre as estruturas de poder vigentes, além de problematizar o machismo e o classismo enraizado na nossa sociedade.

Aos 80 anos de idade, Itala Nandi volta às telas como a conquistadora Donatella Imagem: Divulgação/ Aline Arruda

O longa inverte os papéis de gênero, com as mulheres exercendo autoridade enquanto os homens são moldados para uma postura de submissão. À medida que a história vai escalando, surgem detalhes que conectam todas as outras instâncias da narrativa, simbolizando o poder que transcende às rígidas divisões estabelecidas pela sociedade.

Katiuscia Canoro vive Zarife, uma mulher destemperada que quer ser presidente do Brasil Imagem: Divulgação/ Aline Arruda

"O Clube das Mulheres de Negócios" tem exibições durante a 48 Mostra Internacional de Cinema de São Paulo nos dias 29 e 30 de outubro. O longa chega aos circuitos comerciais no dia 28 de novembro.