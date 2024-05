Coppola em Cannes: 'Há uma tendência à tradição fascista, isso é assutador'

Foi uma sensação de alegria e alívio. Esperança, foi a palavra que Francis Ford Coppola lançou à plateia que lotou o Thêatre Lumière na noite de quinta-feira (16), após a exibição de "Megalopolis" no Festival de Cannes 2024. A estreia mundial de um dos filmes mais aguardados da competição oficial teve, como o cinema do próprio diretor, de tudo. Houve vaias, houve empolgação e aplausos de 10 minutos e houve também quem apenas saísse decepcionado.



Como bem observou a equipe e o cineasta presentes na coletiva de imprensa do filme na tarde desta sexta, "Megalopolis" é um filme sobre sociologia, medicina, ficção cientifica, política e, principalmente, o papel da arte e do artista de questionar e propor reflexão sobre a realidade do mundo. Na trama, Adam Driver vive o arquiteto genial Cesar Catilina Catalina, que em uma Nova York futurista, mas muito similar à contemporânea, quer construir uma cidade do futuro, orgânica, integrada com a natureza, mais equilibrada. Ele enfrenta, no entanto, os poderosos, como o prefeito Franklyn (Giancarlo Esposito), o banqueiro Hamilton Crassus III (Jon Voight) e a opinião pública.



A filha do prefeito, a sagaz e encantadora Julia Cicero (Nathalie Emmanuel) quer se vingar da humilhação que Catalina provocou em seu pai em um evento público e decide se aproximar do arquiteto para, na verdade, traí-lo. Obviamente os planos não ocorrem como previsto e as reviravoltas do roteiro são muitas.



Homens como Donald Trump não estão no comando no momento, mas há uma tendência no mundo em direção à tradição mais neo-direitista, até mesmo fascista, o que é assustador porque qualquer pessoa que viveu durante a Segunda Guerra Mundial viu os horrores que aconteceram e não queremos que isso se repita Francis Ford Coppola

Coppola afirmou a frase acima quando questionado sobre o paralelo que o filme faz com o atual cenário político norte-americano, mas também ampliando para o mundo. "Então, novamente, acho que é papel do artista, dos filmes, iluminar o que está acontecendo no mundo."

"America (EUA) foi fundada com base no ideal da República de Roma. A gente não queria um rei, Roma também não. Então eles inventaram uma nova forma de governo chamada República. A gente descende disso, da lei romana, de todas as coisas que a gente abraçou. A gente até desenhou as cidades para se parecerem como Roma", comentou. "O que está acontecendo no nosso país, nossa república é exatamente como Roma perdeu sua república milhares de anos atrás. É real. E nossa política está nos levando a um ponto em que a gente talvez perca nossa a república e isso é triste."