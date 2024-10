Selton Mello chora após exibição de 'Ainda Estou Aqui' na Mostra de Cinema

Selton se emocionou pela terceira vez falando sobre a própria mãe. "É um filme sobre memória, e a gente tem nesse filme a Fernanda Montenegro com Alzheimer. Foi assim que eu perdi a minha mãe, não há muito tempo. Começa com uma viagem muito pessoal do Waltinho visitando esse lugar que ele viveu, mas aos poucos o filme foi se tornando uma grande viagem interna para todos nós. Vocês me desculpem, mas está muito emocionante viver tudo isso".

O diretor Walter Salles tem uma conexão pessoal com a história. Aos 13 anos, ele conheceu Nalu, irmã de Marcelo Rubens Paiva. Assim, visitas à casa da família eram parte do seu cotidiano na adolescência.

Essa conexão ajudou Fernanda Torres a construir a sua personagem. "Eu sou mais bruta que a Eunice. Walter me ajudava e dizia que faltava sorrir", contou na coletiva.

Eu queria saber o que tinha acontecido com o pai do Marcelo, e fui descobrir que vai muito além. O Walter me chama e, de repente, tem essa responsabilidade. Fernanda Torres

Marcelo Rubens Paiva também falou sobre a experiência de ver sua história virando filme. "Ontem me pararam no metrô e me perguntaram se eu era o cara do filme da Fernanda", riu. E comemorou o sucesso do filme: