'Alien: Romulus' compensa falta de ideias com o mais brutal terror espacial

Ter uma protagonista bem definida também possibilitou uma conexão emocional genuína com a plateia: Ripley, defendida à perfeição por Sigourney Weaver.

O uruguaio Alvarez, que assina os bons "A Morte do Demônio" e "O Homem nas Trevas", optou pelo caminho seguro. Com zero ambição para expandir a mitologia —o que nos livra de novos "Prometheus" ou "Alien: Covenant"—, ele retornou ao tom da produção original, um filme de casa mal assombrada espacial, e partiu dele para construir a espinha dorsal de sua história.

No centro está Rain (Cailee Spaeny), que sobrevive em uma colônia de mineiros nos rincões do espaço ao lado de Andy (David Jonsson), androide programado para agir como seu irmão. A vida no lugar é miserável, com colonos trabalhando até a morte para a poderosa corporação Weyland-Yutani —destino dos pais da jovem.

Rain sonha com o Sol escondido atrás da atmosfera espessa e vê esse futuro esmagado pela burocracia que a mantém presa à superfície.

Cailee Spaeny tem um encontro fortuito em 'Alien: Romulus' Imagem: 20th Century Studios

A possibilidade de partir vem com Tyler (Archie Renaux), seu ex-namorado, que compartilha a existência de uma estação espacial abandonada na órbita da colônia. O lugar pode guardar câmaras criogênicas, ferramenta essencial para viagens espaciais de longa duração, que possibilitariam a fuga para um sistema planetário menos opressor.