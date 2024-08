Cate Blanchett em 'Borderlands' prova que até astros têm contas pra pagar

Uma anedota recorrente em Hollywood envolve Michael Caine e a bomba "Tubarão - A Vingança", de 1987. O ator disse, anos depois de seu lançamento, que nunca assistira ao filme, terceira continuação do clássico de Steven Spielberg. O que ele viu, com imensa satisfação, foi a casa que comprou para sua mãe com o cachê de US$ 1 milhão por duas semanas de filmagem. "É uma maravilha", ressaltou.

Eu espero de coração que Cate Blanchett tenha investido os dobrões que ela embolsou por "Borderlands" em um imóvel esplendoroso às margens de algum lago na Itália. Seria a única forma de extrair qualquer prazer do seu envolvimento com essa fantasia espacial desastrosa, uma hecatombe em forma de filme que briga com "Madame Teia" e "Rebel Moon" como pior emprego de tempo, dinheiro, talento e recursos do ano.