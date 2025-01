De galã a pivô de escândalos: será o fim da carreira de Rafael Cardoso?

Nos últimos tempos, porém, Rafael Cardoso parece ter optado por uma espécie de "suicídio profissional". Em poucos meses, ele se envolveu em vários escândalos. No fim do ano passado, veio à tona o pedido de proteção judicial de Sônia Bridi, ex-sogra do ator. Ela protocolou essa medida após alegar que teve a casa invadida e teve o carro destruído por Rafael. Antes disso, o ex-galã da Globo se meteu em uma confusão num restaurante, onde agrediu um homem de 64 anos.

Agora, o ator voltou a ser notícia por compartilhar um conteúdo que chama a Globo de "Rede Esgoto de Televisão". A nova persona de Rafael Cardoso tem chocado os antigos colegas. A coluna conversou com cinco profissionais que trabalharam em diferentes produções com o ator e todos afirmaram que ele não costumava causar nenhum tipo de problema nos bastidores. Pelo contrário. Era visto como alguém focado. Ninguém soube explicar o que pode ter acontecido para essa transformação de Rafael Cardoso.

Diante de um comportamento tão instável e com uma lista de barracos digna de subcelebridades, é difícil acreditar que um dia Rafael Cardoso volte às novelas com o mesmo destaque de antes. E é pouquíssimo provável que ele consiga ser escalado para alguma produção de plataformas de streaming, que têm políticas de compliance muito duras e preferem não se associar a profissionais com reputações maculadas.

Historicamente, atores problemáticos tendem a cair no ostracismo. Poucos conseguem se reerguer. Felipe Camargo, talvez, seja o melhor exemplo. Em meados dos anos 1980, ele despontou como uma promessa ao protagonizar a minissérie "Anos Dourados" (1986). Mas, após se envolver com Vera Fischer, o ator se meteu em várias confusões e passou a perder espaço na Globo.

O ápice aconteceu em 1994 quando ele e Vera Fischer foram retirados do elenco da novela "Pátria Minha" (1994) por mau comportamento. Felipe Camargo ficou anos afastado da telinha e, quando retornou, nunca mais gozou do prestígio do passado.

Se estivéssemos em Hollywood, um retorno triunfal de Rafael Cardoso até poderia acontecer. Robert Downey Jr., por exemplo, conseguiu dar a volta por cima após protagonizar vários escândalos. O meio artístico brasileiro, entretanto, tende a ser mais conservador nesse aspecto. Rafael Cardoso terá sorte se for chamado para uma novela bíblica ou for convidado para participar de A Fazenda.