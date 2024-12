SBT compromete sua credibilidade ao cogitar Pablo Marçal como apresentador

Que o SBT anda em uma fase de mudanças e busca um caminho para recuperar a audiência de outros tempos, isso pode ser notado até pelo menos atento dos espectadores. Diante desse cenário de transformações, é natural e esperado que surjam todos os tipos de ideias para reacender o interesse do público e do mercado anunciante. Entretanto, cogitar ter o ex-candidato a prefeito de São Paulo, o coach Pablo Marçal, como apresentador da emissora não deveria ser uma proposta levada a sério. Não deveria, mas, segundo o colunista Flávio Ricco e o portal F5, Pablo Marçal é um dos possíveis nomes a assumir o comando de uma nova versão do Casos de Família.

Independentemente da posição política de Marçal, é preocupante que o SBT considere ter em seu quadro de funcionários um sujeito que, de acordo com um levantamento do TAB UOL, se envolveu em 105 processos judiciais por conta de ofensas, desinformações e agressões durante os 51 dias de campanha para a Prefeitura de São Paulo. Vale lembrar que, no dia 8 de novembro, a Polícia Federal indiciou Marçal por divulgar, às vésperas do primeiro turno, um laudo falso em que tentava ligar Guilherme Boulos ao uso de drogas. Com esse histórico judicial, o que faz o SBT acreditar que ter Pablo Marçal como apresentador será benéfico para o canal? Que tipo de empresa associaria seu nome e sua reputação a um programa liderado por Marçal?

Com a emissora da família Abravanel vivendo um momento de fragilidade, a contratação de Pablo Marçal pode piorar a situação, colocando em xeque a credibilidade do SBT. Por mais que um possível formato com o coach não fique sob responsabilidade do departamento de jornalismo do canal, a contratação de Pablo Marçal não deixaria de ser uma chancela a alguém que responde processos por conta de desinformações. É, no mínimo, contraditório que uma emissora que, atualmente, dedica mais de 12 horas de sua programação ao jornalismo, dê espaço para um sujeito com esse currículo.