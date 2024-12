Fim do Chega Mais prova que SBT precisa rever a estratégia de programação

Anunciando como uma das grandes novidades da grade de 2024 do SBT, o Chega Mais foi extinto na última sexta-feira (6). Cercado de expectativas, o programa tinha a dura missão de roubar espectadores da Globo e da Record, que há anos exibem atrações consolidadas na faixa matutina. O SBT também apostava que a revista eletrônica atrairia mais anunciantes e impactaria positivamente o faturamento da emissora. Nada disso aconteceu.

Apesar da ótima química do trio de apresentadores formado pelos jornalistas Michelle Barros, Paulo Mathias e Regina Volpato, o Chega Mais patinava na audiência e, com os índices baixos, poucos eram os interessados em anunciar no programa.

A culpa do fracasso do Chega Mais, vale reforçar, pouco tem a ver com o talento ou a capacidade dos profissionais envolvidos. O fator determinante para o insucesso da atração é a insistência do SBT em colocar no ar um formato no mesmo horário em que suas concorrentes, Globo e Record, fidelizaram o público com Encontro com Patrícia Poeta, Mais Você e Hoje em Dia, programas semelhantes à proposta do Chega Mais.