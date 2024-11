Claudia Abreu ganha no streaming bom papel que não recebia na Globo

A história bem estruturada de "Sutura" se torna ainda mais vibrante graças ao elenco muito bem escolhido. Apesar de relativamente novo, o paulistano Humberto Morais domina completamente seu personagem, Ícaro, um médico recém-formado vindo da periferia que é quase um corpo estranho no hospital de primeira linha onde ele faz residência e onde pessoas como ele dificilmente têm a chance de serem atendidas.

À vontade em cena, Humberto tem uma troca cênica impecável com a veterana Cláudia Abreu, que dá vida a Doutora Mancini, uma médica veterana que não poupa esforços para esconder que enfrenta problemas motores que a impedem de trabalhar. Afastada das salas de cirurgia e com questões relacionadas à saúde mental, Doutora Mancini se joga de cabeça nas operações clandestinas feitas em bandidos para sentir-se viva novamente e, a cada atendimento que faz, ela se envereda mais e mais no mundo do crime pelas mãos de R.C (a excelente e sempre eficiente Yara de Novaes).

Uma das melhores intérpretes de sua geração ao lado de Adriana Esteves, Claudia Abreu encontra em "Sutura" uma personagem digna de seus recursos artísticos. Após passar quase 40 anos na Globo, a atriz não recebia um bom papel na emissora desde que viveu a espalhafatosa Chayene na novela "Cheias de Charme" (2012). Com Dra Mancini, Claudia Abreu tem nas mãos uma mulher contraditória, com muitas camadas e um tanto enigmática. Resultado: ela entrega uma performance memorável e visceral, algo similar ao trabalho que ela realizou no ótimo, mas pouco visto longa-metragem "Tempos de Barbárie - Ato I: Terapia da Vingança".

Assistir a Claudia Abreu contracenando em "Sutura" com Claudia Missura, Leopoldo Pacheco, Gabriel Braga Nunes, Yara de Novaes e Rejane Faria é a prova incontestável que milhões de seguidores nunca poderão substituir profissionais talentosos. "Sutura" só é uma série pulsante porque combina um ótimo roteiro com um elenco e uma equipe de direção que estão preparados para valorizar uma boa história.