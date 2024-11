Com ritmo acelerado,"Garota do Momento" é novela sem vergonha de ser novela

Seguindo a cartilha das produções de streaming, que usam todos os artifícios possíveis para manter a atenção do espectador assim que ele dá play em uma série, "Garota do Momento" não perdeu tempo e, em poucos minutos, estabeleceu a premissa que vai guiar a história: a busca da jovem Beatriz (Duda Santos) por sua mãe, a pintora Clarice (Carol Castro), que desapareceu há anos sem deixar vestígios.

As semelhanças com as séries param por aí. Apesar da narrativa acelerada, "Garota do Momento" provou que é uma novela que não tem medo, nem vergonha de ser novela. Apostando em releituras de clichês do gênero, como a desmemoriada que passa a viver uma vida nova sem ter idade de seu verdadeiro passado, a autora Alessandra Poggi, responsável pela simpática "Além da Ilusão", desenvolveu um primeiro capítulo muito eficaz em que conseguiu introduzir os personagens principais em sequências que exploraram os conflitos de cada um deles, deixando de lado a antiga prática das novelas que costumavam ter cenas excessivamente expositivas para apresentar os personagens. Toda cena tinha o seu motivo de ser. Não houve enrolação.

O texto eficiente de "Garota do Momento" se torna ainda melhor por causa da direção precisa de Natália Grimberg, que traz uma poesia e uma leveza à novela. E o elenco bem escalado e com rostos conhecidos ajuda o folhetim a ser ainda mais atraente. "Garota do Momento" começou com o pé direito, mas tem um grande desafio pela frente: provar que Maísa e o nepobaby Pedro Novaes, ambos com pouquíssima experiência em atuação, eram as melhores escolhas para formarem o trio de jovens protagonistas ao lado da talentosa e carismática Duda Santos, que se destacou na primeira fase de "Renascer". A coluna, que já foi fisgada pela trama, vai acompanhar os próximos capítulos e, em breve, retorna com a resposta dessa dúvida.