Garoto da Bombril estrela filme e diz que é mais reconhecido nas ruas hoje

Uma das personalidades mais vivas na memória afetiva do brasileiro, o ator Carlos Moreno, que durante quase 30 anos ininterruptos estrelou os comerciais da Bombril, agora pode ser visto nos cinemas na comédia "Caindo na Real", que estreou no último sábado (24). O longa narra a saga da atendente de lanchonete Tina (Evelyn Castro) que vira rainha do Brasil após um golpe que restaura a monarquia no país. Devidamente coroada, ela passa a ter Carlos (Carlos Moreno) como seu mordomo. O ator conversou com a coluna sobre o novo trabalho.

Há alguns anos, você já não está no ar como garoto propaganda da Bombril. As pessoas ainda te reconhecem com frequência?

Quando fui fazer o teste para o comercial da Bombril, nos anos 1970, sugeri que o personagem usasse óculos, mas eu, na vida real, não usava óculos. Depois dos 50 anos, comecei a usar óculos e agora que estou saindo de óculos na rua, todo dia alguém me reconhece. Sou mais reconhecido agora do que na época que o comercial estava no ar. Veja só como um simples acessório faz toda a diferença!

Como surgiu o convite para participar de "Caindo na Real"?

A produção me procurou dizendo que a roteirista havia escrito o papel pensando em mim. Não tinha como recusar. Fiquei muito ansioso quando descobri quem fazia parte do elenco. Não acreditava que ia trabalhar com Maria Clara Gueiros, Evelyn Castro, Victor Lamoglia. Essa nova geração tem uma facilidade de improvisar em cena, eu sou mais caretinha e respeito mais o texto.