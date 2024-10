'Maníaco do Parque' é entretenimento sob medida para o público do streaming

A popularização das plataformas de streaming gerou uma enorme oferta de conteúdos e acostumou o público a querer sempre novidades. Nessa lógica de consumo desenfreado, pipocam produções feitas para satisfazer o anseio dos assinantes, que estão sempre ávidos para ver mais um filme ou maratonar mais uma série mesmo que esses projetos não priorizem a originalidade. Esse é o caso do longa "Maníaco do Parque", produção original da Amazon Prime Video que estreou nessa sexta-feira (18).

Alternando uma trama fictícia em que Helena (Giovanna Grigio), uma jovem jornalista, investiga uma série de assassinatos de mulheres com fatos verídicos que mostram como o motoboy Francisco de Assis Pereira (Silvero Pereira) atraía e matava suas vítimas, "Maníaco do Parque" segue a fórmula de filmes policiais norte-americanos em que acompanhamos a caçada a um criminoso. Bem dirigido por Maurício Eça e com um elenco estelar, o longa é eficaz em sua proposta: relembrar a história de um dos maiores serial killers brasileiros para um público que consome vorazmente conteúdos baseados em crimes reais.

"Maníaco do Parque" opta por não esmiuçar a complexidade psicológica de Francisco de Assis Pereira, nem explora profundamente a vida das vítimas e de seus familiares. O gênero policial dá o tom da narrativa, transformando o filme em entretenimento simples e puro. A escolha por desenvolver um longa mais palatável e acessível para dialogar as grandes massas, no fundo, é uma qualidade, já que o cinema nacional nem sempre se preocupou em se comunicar com os espectadores.