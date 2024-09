Boninho sai da Globo sem nunca ter criado um formato original de sucesso

Apesar de colecionar projetos bem-sucedidos no currículo, Boninho deixa a Globo sem ter construído um legado próprio: durante toda sua gestão à frente da área de reality shows, ele e sua equipe não conseguiram desenvolver um formato original brasileiro que caísse nas graças do público e ainda tivesse potencial de ser exportado. Tentativas não faltaram. Do insosso Mestre do Sabor ao recém-lançado Estrela da Casa, várias foram as apostas de Boninho que não decolaram.

Rodrigo Dourado, diretor geral do "BBB", assume o posto de Boninho com a dura missão de manter a relevância dos reality shows já estabelecidos e de provar que a Globo tem capacidade e criatividade de ser uma criadora e exportadora de formatos tão potente quanto produtoras internacionais, como Endemol e Fremantle, que dominam esse segmento mundo afora.