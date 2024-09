Izabella Camargo: 'Chorei e vomitei no meu primeiro dia de Globo'

Em nossa conversa, Izabella conta como sua demissão a fez descobrir que a grande missão de sua vida é levar a educação sobre saúde mental ao maior número de pessoas e explica seu projeto sobre EPIs (equipamentos de proteção individual) para saúde mental, que visa transformar os ambientes de trabalhos em locais mais acolhedores para os profissionais. "As perdas relacionadas a saúde mental no Brasil é de R$ 400 bilhões por ano. A cada 6 minutos, uma mulher é afastada do trabalho por depressão ou ansiedade", aponta.

Izabella também faz um alerta sobre a relação do burnout com o assédio. "O que faz um profissional que ama o que faz, muito comprometido, ter a síndrome de burnout é o assédio. o problema do burnout não é o trabalho, é o assédio", esclarece. "O assédio institucional, o assédio organizacional daquele 'que se você não quiser fazer, tem uma fila querendo seu lugar', tudo isso somado a um corpo esgotado vai levar a um dano existencial. Você vive uma situação que rompe seu projeto de vida. Isso não é cansaço, nem esgotamento."