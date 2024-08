O que o sucesso da fanfic 'Pé de Chinesa' diz sobre as novelas atuais?

"Renascer" caminha para as emoções finais e não se fala em outra coisa: "Pé de Chinesa", uma novela criada numa espécie de colaboração criativa entre usuários do X (antigo Twitter) que usaram ferramentas de inteligência artificial para desenvolver uma trama, digamos, amalucada que teria Jade Picon como uma heroína que foi criada na China e que se muda para São Paulo à procura da mãe e do assassino de sua avó, que foi responsável por sua criação. A piada ganhou tamanha força que até o perfil oficial da Globoplay entrou na brincadeira e postou que Mauritânia, personagem de Thalita Carauta em "Todas as Flores", estaria no elenco do folhetim.

Como toda brincadeira sempre tem um fundinho de verdade, não é exagero afirmar que, por trás dessa fanfic, há um recado muito claro do público para as emissoras que produzem novelas: os espectadores estão cansados das mesmices que tomaram conta da teledramaturgia nos últimos anos e clamam por produções que apresentem o mínimo de originalidade e possam surpreender. Se analisarmos tramas exibidas recentemente, veremos que conflitos como filho buscando descobrir paradeiro do pai ou da mãe, pais procurando por filhos perdidos e vilões sequestrando mocinhos se repetiram à exaustão. Onde foi parar a criatividade e a vontade de arriscar ao se desenvolver uma história?

É claro que ninguém espera uma trama grotesca como a premissa de "Pé de Chinesa", mas a expectativa da audiência é que as novelas voltem a ter mais identidade, como acontecia anos atrás quando os autores expressavam um estilo próprio e conseguiam introduzir universos pouco explorados e histórias com um nível de complexidade maior do que as produções atuais nos proporcionam. Além de sinopse, os usuários das redes sociais também escalaram o elenco de "Pé de Chinesa", que está recheado de subcelebridades e influenciadores digitais, o que indica uma crítica nada velada e um descontentamento com a mania de entregar personagens importantes para influencers que não estão preparados para serem atores.