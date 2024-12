Mais um ano em que prometemos não entrar na loucura de dezembro e falhamos

Estou entrando no prédio com sacolas de presentes gangrenando meu antebraço esquerdo. O direito eu não uso mais para nada que não seja segurar um celular há uns 10 anos. É 20 e tanto de dezembro e eu outra vez deixei tudo para o último fim de semana antes do Natal. Você também? Passei o mês dizendo "esse ano eu não vou comprar nadaaaaa" e a culpa bateu na trave na véspera do aniversário de Jesus. Foi bem quando me dei conta que, se não comprasse nada, ninguém ia ganhar nada. Sim, a lógica me foge às vezes e, quando retorna, é um nocaute.

Alguns princípios eu mantive: me recusei a pegar o carro e entrar em um shopping abarrotado de gente insana como eu. Saí pelas lojas de rua do bairro conhecendo a população local, as vitrines e os produtos superfaturados. Entrei num bazar e comprei papel de presente colorido e fita para fazer laços. Minha personalidade contraditória gritava comigo mesma ("vou conseguirrrrrr" e "é impossível conseguirrrr"). Uma moça insistia para que eu provasse 200 aromas de sabonetes, enquanto eu dizia que esses três escolhidos eram meus favoritos mesmo. Resolvia um cardápio no telefone enquanto comprava o presente do amigo secreto por mímica (aliás, moça da loja, você é excelente no jogo). Não tenho ideia do que decidimos no menu da ceia.

Pois venci essa parte da gincana e entrei no prédio carregada. Vi a porta do elevador aberta. Entrei na caixa metálica que me leva à minha casa suspensa no décimo andar. Ufa. Lá dentro, uma mulher que eu nunca vi disse: "Respira". Quê? "Respira. Vai dar tudo certo." Eu disse que ela era a única pessoa razoável em dezembro que não havia sido acometida pelo desespero total. Ela disse calmamente que estava indo para o casamento do filho. "Hoje???", surtei por ela —e os presentes do dia 24? "Sim, estou indo me arrumar", respondeu serena. Um temporal armava lá fora. O anjo desceu no sétimo andar. Eu tive três pisos ainda para obedecê-la: inspirei, expirei.