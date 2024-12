Declaração de amor de Tralli para Ticiane contém segredo de casamento feliz

César Tralli subiu ao palco do Domingão com Huck (Globo), no último domingo (15), para ganhar um prêmio e agradeceu ao jornalismo profissional. É sempre bom falar da profissão combalida em tempos de fake news e de tantas tentativas de disseminar o ódios contra aqueles que batalham para levar informação verdadeira todo dia para a população.

Mas Tralli aproveitou a oportunidade e exaltou também uma outra instituição que não anda muito bem das pernas no imaginário popular: o casamento.

É um tal de detonar o amor romântico por aqui que a gente até esquece que tem relação que funciona muito bem, obrigada. Tem gente que está casado há anos não por dinheiro, nem por moral ou bons costumes e, sim, porque gosta de ficar junto. Que é justamente o único motivo válido.