Não é apenas sexo ou solidão: Motel Destino mostra alívio de poder confiar

Curioso. O elenco realmente aparece seminu ou nu em grande parte da história e transa o tempo todo mas, para mim, "Motel Destino" é um filme sobre solidão. Mais do que motel, o que pega ali é o destino mesmo.

A história é mais ou menos explicada no trailer: Heraldo (Iago Xavier) se envolve com uma moça em uma festa e vai com ela para o motel. No dia seguinte, ele tinha uma missão com o irmão — cobrar um homem que deve para sua chefe. Mas acorda trancado no quarto sem dinheiro, pois foi assaltado pela garota com quem havia transado. Conta com a ajuda de Dayana (Nataly Rocha), que libera sua saída mediante um combinado: ele deixaria o RG e levaria o dinheiro depois.

Em poucas horas, a vida de Heraldo descamba. E ele volta ao Destino para pedir abrigo. "Só preciso de um lugar para ficar", diz. Dayana abre a porta para ele e permite que passe um tempo ali ao convencer o marido e dono do estabelecimento Elias (Fabio Assunção) que o hóspede pode ser útil para o negócio. A confiança entre o rapaz e a recepcionista é mútua.

E nem precisa falar, às vezes: a cumplicidade está no olhar, a comunicação está no não-dito. O próprio Karim disse na coletiva do filme que fez tomadas de todas as cenas em silêncio após gravar com diálogos. Na montagem, foi limando frases e acabou usando muitas cenas em que nada se diz. A confiança também está no que não se fala.

A partir da chegada de Heraldo, a luxúria e o hedonismo citados pelos veículos gringos realmente assumem o lugar de protagonista. O som ambiente são gemidos dos clientes do motel (ou dos vídeos pornôs esquecidos em TVs ligadas). Tudo remete a sexo. O filme é quente, úmido e sussurrado. Mas por mais que seja contraditório, o prazer também pode ser atrelado a estar só.

Elias gosta de falar sobre o assunto. Mostra consolos e vibradores com um prazer quase colegial. Mas percebe que o interlocutor não compartilha a empolgação. Mostra uma janela onde é possível ver o que se faz do lado de dentro de um dos quartos. Se masturba olhando. E tudo carrega uma tristeza de não estar de fato dividindo nada com ninguém.