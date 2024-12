Internado, Gusttavo Lima está sem dores e acompanhado de Andressa Suita

Gusttavo Lima segue internado no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após sentir um desconforto gastrointestinal e cancelar apresentação no Festival VillaMix no último sábado (21).

Com exclusividade para a coluna, a assessoria de Gusttavo informou que o sertanejo já está acompanhado da esposa. Andressa Suita estava em Miami, nos Estados Unidos, e retornou ontem ao Brasil para ficar ao lado do cantor.

"Gusttavo Lima está melhor, mas segue internado. Ontem ele ainda estava com dores no abdômen, mas hoje acordou sem dor. Está bem melhor. Andressa Suita já chegou dos EUA e está com ele."