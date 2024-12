Gusttavo Lima é hospitalizado após 'desconforto' e cancela show no VillaMix

Post Malone é a atração principal do festival VillaMix 2024. Também se apresentam Vintage Culture, Matheus & Kauan, Veigh, Thiago & Samuel e Kevin Brauer Band no evento realizado na Neo Química Arena.

Confira nota oficial

A Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do cantor Gusttavo Lima, informa que a apresentação marcada para este sábado (21/12), no Festival VillaMix (em São Paulo, capital), está cancelada por motivo de saúde do artista.

Gusttavo Lima chegou ao Brasil na manhã de hoje exclusivamente para realização do show no evento. Por volta das 14h, teve um desconforto gastrointestinal e foi medicado, mas no final da tarde necessitou ser encaminhado a um hospital para mais cuidados. O cantor segue hospitalizado para realização de exames e o tratamento necessário.

Lamentamos o ocorrido e contamos com a compreensão do público.