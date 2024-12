Wesley Safadão: 'Bem-sucedidos pagam um preço, e eu paguei o meu'

"Não me dei bem com Mounjaro, apesar de saber que tem ajudado muita gente. Fui fazer uma brincadeira. Fiz uma aposta que perderia X quilos de percentual de gordura e X de músculo. Só que eu nunca tinha tomado. Tomei e não tive forças para nada. Uma pessoa que é tão ativa como eu. Foram três dias ruins. Tomei uma vez só. Não vou continuar usando, já estou no peso ideal".

Questionado se é bastante vaidoso, Safadão, que já fez uma série de procedimentos estéticos, afirma:

"Gosto de me cuidar, mas preciso ser sincero. Eu deveria me cuidar mais. Sou desleixado. Gosto de ficar o mais a vontade possível. Minha equipe às vezes quer alguma coisa… Gente, já vivo sobre uma pressão de várias coisas a muitos anos. Quanto mais confortável eu tiver, melhor".



*A coluna viajou para Natal, RN, a convite da produção do Carnatal