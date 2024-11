Farofa da Gkay é adiada e muda de lugar; saiba todos os detalhes

A coluna também apurou que Gkay contará com as mesmas marcas patrocinadoras que já havia anunciado nas redes, incluindo a Colcci que fará os abadás, Esportes da Sorte e Itaipava.

Gkay, no entanto, fará questão de vir à público esclarecer os burburinhos, e, segundo a assessoria de imprensa, publicará um pronunciamento em suas redes sociais ainda hoje dando novos detalhes.

'Estamos trabalhando com uma nova possibilidade'

Após a publicação da coluna, Gkay divulgou um comunicado nas redes:

"Por questões de logística e burocráticas, a Farofa da Gkay não pôde ocorrer, como de costume, no mês de dezembro. Estávamos trabalhando com uma nova possibilidade, que traria o evento para um patamar jamais antes visto. Infelizmente, com o agravante da aproximação da data do festival, a produção definiu não ser prudente realizar a edição anual da Farofa agora em dezembro. Do contrário, não conseguiremos entregar uma experiência inesquecível e inédita para todos vocês".