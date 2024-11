Marquezine nega falar sobre série por mágoa com namoro exposto e polêmicas

A atriz Bruna Marquezine se negou a falar com o colunista Lucas Pasin durante o lançamento oficial da série "Amor da Minha Vida", da Disney, que aconteceu nesta semana no Rio de Janeiro. Os bastidores foram revelados por Pasin no Splash Show, do Canal UOL, nesta quinta-feira (14).

Pasin contou que entrevistou praticamente todo o elenco da série durante a entrevista coletiva, fazendo perguntas específicas sobre o projeto, mas que, ao tentar conversar com a atriz, foi simplesmente ignorado pela estrela.

Marquezine deu entrevistas para diversos veículos de comunicação, inclusive o UOL, mas se negou a falar com o colunista, algo que já tinha sido combinado com a assessoria da plataforma de streaming, responsável pela produção da série. O motivo apontado pelo colunista seria a suposta mágoa com o namoro exposto com João Guilherme e polêmicas.