Looks de R$ 123 mil, seguranças e beijão: a noite de Marquezine no Rio

Bruna Marquezine usa dois vestidos na pré-estreia da série Amor da Minha Vida Imagem: Roberto Filho / Brazil News

Para acompanhar, ela usou uma bolsa da mesma grife, no valor de R$ 15 mil.

No total, R$ 123 mil em looks para a festa.

A atriz foi a única do elenco a contar com um cordão de isolamento e cinco seguranças para descer do carro antes da festa. Ela tirou fotos com alguns fãs presentes no local, e seguiu para o tapete vermelho acompanhada de uma equipe que retocava a todo momento sua maquiagem e checava se estava tudo em ordem com seu look.

A série "Amor da Minha Vida" tem também João Guilherme no elenco. O casal evitou o encontro durante o tapete vermelho, com toda a imprensa presente, mas depois, num segundo momento, fez até fotos de beijos. Eles assistiram a pré-estreia lado a lado.

Bruna Marquezine se emocionou bastante após a exibição do episódio. Ela já havia falado em entrevistas sobre a empolgação com "Amor da Minha Vida", e fez questão de agradecer elenco e direção.