Anitta após Rock the Mountain: 'Deixaram eu fazer tudo e fiz com gosto'

Se Anitta saiu de uma das edições do Rock in Rio dizendo que "não pisaria mais nesse palco", o mesmo não aconteceu com sua estreia em outro festival, o Rock The Mountain. A cantora fez o primeiro show no evento ontem e volta no próximo domingo.

Em conversa exclusiva com este colunista de Splash, logo após a apresentação, Anitta elogiou a organização e a liberdade que teve para exibir o repertório do álbum "Funk Generation" pela primeira vez no Brasil.