Loreto 'se esconde' no meio do povo e beija Duda Santos no Rock in Rio

José Loreto e Duda Santos curtiram a última noite do Rock in Rio aos beijos. Os atores foram flagrados por uma agência de paparazzi em clima de romance - abraços e beijos - ao som das românticas de Mariah Carey.

O beijo aconteceu no "meio do povo". Loreto, depois de fazer uma passagem por um estande de uma marca, preferiu não ir para o Vipão do Rock em Rio, e encontrou Duda no gramado.

Eles não pareceram tentar esconder o romance. No entanto, a atriz estava um pouco mais disfarçada - com óculos escuro e um lenço no cabelo.