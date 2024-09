Bruna Griphao fala sobre fama de 'chaveirinho da Anitta' e boatos de namoro

Bruna Griphao repercutiu a fama de ser considerada "chaveirinho de Anitta" por estar sempre perto da cantora.

Griphao disse não se incomodar porque curte estar na companhia da funkeira. "Quem não ter uma amiga que tu faz tudo juntas? Eu sou assim com minhas amigas, e [a Anitta] é uma amiga maravilhosa de estar junto, ela me inspira, me dá coragem de ser a mulher que sou", declarou à coluna.

A atriz também reagiu com bom humor aos rumores de um suposto romance com a cantora. "Somos muitos amigas, tenho muito amor por ela. E a gente dá risadas desses rumores, estamos acostumadas. A gente riu, gargalhou e levamos na brincadeira".