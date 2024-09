Após negarem entrevista juntos, Marquezine e João curtem show agarradinhos

Bruna Marquezine e João Guilherme, que fizeram exigências para marcar presença no Rock in Rio — entre elas, não dar entrevista juntos — curtiram o festival aos beijos.

O casal do momento foi flagrado na varanda do Vipão em uma troca de carinhos.

Bruna e João só chegaram ao espaço mais VIP do Rock in Rio por volta da meia-noite, quando já se aproximava do último show do dia. Antes, o ator fez ações comerciais em outros espaços.