Vai acabar? Ex-brothers opinam sobre futuro do BBB após saída de Boninho

Campeã do BBB 21, Juliette destacou que o diretor construiu "uma história muito bonita" na Globo, admitiu ter ficado surpresa e ressaltou ser grata a ele. "Que Deus ilumine o caminho dele e que continue fazendo muita coisa linda. Eu sou muito grata, ele transformou minha vida e da minha família", declarou a cantora em conversa com a coluna.

Douglas Silva, do BBB 22, também deu destaque para a trajetória do diretor na emissora. "O Boninho é um cara super inteligente que administrou um dos programas com mais engajamento do Brasil".

Vanessa Lopes, da edição 24, explicou que, para ela, Boninho traz sentimento de "paz". "Para mim ele foi paz porque me ajudou muito na minha saída [do reality], que foi conturbada e ele me tranquilizou. Além de profissional, ele é um cara muito bom".

Bianca Andrade brincou que contava com Boninho para conseguir um programa próprio na Globo. "Meu futuro como apresentadora da Globo dependia dele, agora não sei mais... Para onde ele for, vou ter que me oferecer", disse, em tom de humor. "Ele faz parte da minha história porque o BBB foi um divisor de águas", completou.