No hospital, Preta Gil posta vídeo bem humorada: 'Não mexe comigo'

Preta Gil, 50, compartilhou seu dia no hospital Sírio-Libanês e o apoio dos amigos e família no retorno ao tratamento oncológico. A cantora retomou a quimioterapia um ano após o fim do tratamento.

O que aconteceu

A cantora publicou em seus stories neste sábado (24), um vídeo ao lado da irmã Bela Gil, 36, e dos amigos João Modesto, Ju de Paulla e Gominho, 35. Andando pelo hospital em grupo, apenas a atriz precisou usar máscara facial.

Preta exaltou a companhia e brincou: "Não mexe comigo que eu não ando só. Para andar tem que ser muito bem acompanhada".