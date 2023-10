André Gonçalves e Danielle Winits anunciaram o fim do casamento no dia 21 de agosto. Menos de um mês depois, no dia 14 de setembro, o ator foi anunciado em A Fazenda 15. Esta coluna descobriu bastidores que mostram um "acordo" entre os artistas, que viveram por sete anos casados, e podem se reconciliar publicamente ao fim do programa ou após a eliminação dele.

O (ex) casal optou por fazer um "acordo de separação". Segundo fontes da coluna, eles terminaram publicamente a relação, cada um seguiu com seus projetos e, se André Gonçalves não colocar o casamento em risco durante o reality, os dois reatam publicamente o casamento.

Ainda segundo apuração da coluna, André, assim que convidado para o reality da Record, pensou nas inúmeras vezes que veio a público reclamar da falta de oportunidade de trabalho, e não teve dúvidas de que aceitaria a participação. Ele tem lidado nos últimos anos com diversos processos por dívidas de pensão.