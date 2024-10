Remake, Êta Mundo Bom e Glória Perez: Globo bate o martelo e define novelas

Na sequência, Izabel de Oliveira, recontratada após demissão assim como Aguinaldo Silva, escreve uma trama encomendada pela emissora sobre o universo sertanejo. Autora foi responsável pelo sucesso de "Cheias de Charme" e pela fracassada "Geração Brasil".

A inédita "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, estreia no próximo dia 4 de novembro e fica no ar até junho de 2025, tendo 185 capítulos. A novela tem como pano de fundo o Brasil de 1958, onde o otimismo causado pelo crescimento econômico e a ebulição cultural convivia com as contradições de uma sociedade extremamente desigual.

Após "No Rancho Fundo", que está em exibição, o horário das 6 vai ganhar uma nova continuação com "Eta Mundo Bom 2", com 197 capítulos. A nova trama se passa nos anos 1950, dez anos depois dos acontecimentos que encerraram a primeira novela, e acompanha a saga de Candinho (Sérgio Guizé) em busca de seu filho perdido, que está sendo criado como órfão pela exploradora Zulma.